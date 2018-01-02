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Около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты получил ЦИК

2 Января 2018 в 14:36
Около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты получил ЦИК

В конце декабря в России прошли порядка 60 мероприятий по выдвижению кандидатов на президентские выборы 2018 года. Об этом сообщили 2 января в ЦИК.

В ЦИК пояснили, что уведомления о выдвижении своих кандидатов поступили от 21 политической партии.

«Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета», — сказал РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Он напомнил, что один из кандидатов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уже официально зарегистрирован.

Документы от самовыдвиженцев ЦИК будет ждать до полуночи 7 января. Кандидаты от партий смогут зарегистрироваться до полуночи 12 января.

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