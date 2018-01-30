Около 3 тысяч врачей привлекли на работу в Московской области

За два года в Подмосковье привлекли на работу практически три тысячи врачей. Об этом во время заседания правительства региона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«В 2016 году мы привлекли 1,8 тысячи специалистов, почти одну тысячу в прошлом году, у нас до сих пор не хватает специалистов. Без главы города невозможно решить эту проблему», - цитирует слова Воробьёва сайт «Подмосковье Сегодня» .

Контроль за поиском специалистов и качеством их работы губернатор возложил на глав муниципалитетов. Как подчеркнул Воробьёв, в 2018 году планируется привлечь к работе ещё 900 врачей.