Около 280 тыс. россиян за два дня проголосовали за новые названия аэропортов

Порядка 280 тыс. человек за два дня приняли участие в голосовании в финальном туре конкурса «Великие имена России». Безусловными лидерами голосования стали Владимир Высоцкий (Магадан), Михаил Ломоносов (Архангельск), Витус Беринг (Петропавловск-Камчатский), Игорь Курчатов (Челябинск), Петр I (Санкт-Петербург), сообщают великиеимена.рф.

Финальное голосование на общероссийском конкурсе «Великие имена России» стартовало 12 ноября. По его результатам 47 аэропортов страны получат имена знаменитых россиян. В финальном списке 124 имени. Голосование продлится три недели.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН посоветовала россиянам придерживаться в своем выборе представителей культурной сферы.