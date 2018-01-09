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Около 1,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2017 году

9 Января 2018 в 17:23
Около 1,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2017 году

В 2017 году диспансеризацию  в Московской области прошло на 42 тысячи человек больше, чем в предыдущем году. У врачей проверились 1,29 миллиона граждан. Об этом рассказала первый заместитель областного Кабмина Ольга Забралова, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Во время диспансеризации врачам удалось выявить свыше 190 тысяч заболеваний, среди них болезни органов пищеварения, сахарный диабет, онкология.

В региональном Минздраве призвали проходить подобные обследования вне зависимости от самочувствия.

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