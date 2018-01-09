Около 1,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2017 году

В 2017 году диспансеризацию в Московской области прошло на 42 тысячи человек больше, чем в предыдущем году. У врачей проверились 1,29 миллиона граждан. Об этом рассказала первый заместитель областного Кабмина Ольга Забралова, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Во время диспансеризации врачам удалось выявить свыше 190 тысяч заболеваний, среди них болезни органов пищеварения, сахарный диабет, онкология.

В региональном Минздраве призвали проходить подобные обследования вне зависимости от самочувствия.