Около 100 новых спортивных объектов открыли в Подмосковье

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За последнее время в Подмосковье появилось около 100 новых спортивных объектов. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьёв. По его словам, сейчас там работают выпускники региональных образовательных учреждений, сообщает телеканал «360°».

Как уточнил Воробьёв, все новые учреждения были оборудованы согласно европейских стандартам, там содержится современное оборудование. Причём все эти нужны молодёжи, сказал Воробьёв, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, на прошлой неделе открылся ФОК «Поварово», который находится в Солнечногорском районе. В церемонии принимал участие и губернатор Московской области.