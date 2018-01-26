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Около 100 новых спортивных объектов открыли в Подмосковье

26 Января 2018 в 12:15
Около 100 новых спортивных объектов открыли в Подмосковье
ФОТО: mosreg.ru

За последнее время в Подмосковье появилось около 100 новых спортивных объектов. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьёв. По его словам, сейчас там работают выпускники региональных образовательных учреждений, сообщает телеканал «360°».

Как уточнил Воробьёв, все новые учреждения были оборудованы согласно европейских стандартам, там содержится современное оборудование. Причём все эти нужны молодёжи, сказал Воробьёв, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, на прошлой неделе открылся ФОК «Поварово», который находится в Солнечногорском районе. В церемонии принимал участие и губернатор Московской области.

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