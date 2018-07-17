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Около 100 человек в Туве отравились шаурмой в «Шаурме»

17 Июля 2018 в 10:04
Около 100 человек в Туве отравились шаурмой в «Шаурме»

В Республике Тува 92 человека отравились куриным мясом в закусочной «Шаурма». Из них 17 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что больные находятся в стабильном состоянии и идут на улучшение.

Все отравившиеся ели в одной и той же закусочной города Кызыл. Они обратились к медикам с 12 по 17 июля с острым кишечным отравлением. Отмечается, что источником отравления стала курица и чесночный соус, пишет «Газета.ру».

Все пострадавшие заражены сальмонеллой. Лабораторные исследования также выявили у одного из работников «Шаурмы» ДНК шигеллы.

Медицинские книжки оказались лишь у двух из шести работников закусочной. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили
нарушения хранения продуктов и плохое санитарное состояние закусочной.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что госпитализированы 50 человек, а закусочная в данный момент закрыта, сообщает Life.ru.

 

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