Активисты РСМ и общества охраны природы станут наблюдателями на выборах

10 тысяч активистов из Российского союза молодёжи и Всероссийского общества охраны природы могут стать наблюдателями на президентских выборах. Соответствующее предложение будет направлено Общественной палате РФ и региональным общественным палатам. Об этом во время пресс-конференции рассказал член ОП РФ Максим Григорьев.

«Начинаем работу с крупными федеральными общественными организациями - это Российский союз молодежи и Всероссийское общество охраны природы. Они подключаются к нашим проектам [по наблюдению за выборами] и уже готовы предоставить нам списки наблюдателей. Только эти две организации около 10 тыс. общественных наблюдателей предоставят Общественной палате и общественным палатам регионов», - цитирует слова Григорьева ТАСС.

Так, Российский союз молодёжи уже подготовил список из 4,834 тысяч человек, а Всероссийское общество охраны природы – 4,5 тысяч человек.

Напомним, в конце ноября 2017 года Госдумой был принят закон, который позволяет ОП РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Таким же правом наделяются региональные общественные палаты.