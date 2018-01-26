Суббота
27 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

Активисты РСМ и общества охраны природы станут наблюдателями на выборах

26 Января 2018 в 16:32
Активисты РСМ и общества охраны природы станут наблюдателями на выборах

10 тысяч активистов из Российского союза молодёжи и Всероссийского общества охраны природы могут стать наблюдателями на президентских выборах. Соответствующее предложение будет направлено Общественной палате РФ и региональным общественным палатам. Об этом во время пресс-конференции рассказал член ОП РФ Максим Григорьев.

«Начинаем работу с крупными федеральными общественными организациями - это Российский союз молодежи и Всероссийское общество охраны природы. Они подключаются к нашим проектам [по наблюдению за выборами] и уже готовы предоставить нам списки наблюдателей. Только эти две организации около 10 тыс. общественных наблюдателей предоставят Общественной палате и общественным палатам регионов», - цитирует слова Григорьева ТАСС.

Так, Российский союз молодёжи уже подготовил список из 4,834 тысяч человек, а Всероссийское общество охраны природы – 4,5 тысяч человек.

Напомним, в конце ноября 2017 года Госдумой был принят закон, который позволяет ОП РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Таким же правом наделяются региональные общественные палаты.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.