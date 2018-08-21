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Около 1 тысячи человек были эвакуированы из ТРЦ Екатеринбурга из-за курицы-гриль

21 Августа 2018 в 12:19
Около 1 тысячи человек были эвакуированы из ТРЦ Екатеринбурга из-за курицы-гриль

Из-за задымления из торгово-развлекательного центра «Мегаполис» в Екатеринбурге было эвакуировано порядка 1 тыс. человек сегодня утром. Об этом сообщили в областном МЧС. Там отметили, что сработала пожарная сигнализация, что позволило быстро обнаружить задымление и эвакуировать посетителей и работников ТРЦ, передает Ura.ru.

К торговому центру прибыли 48 сотрудников МЧС, было задействовано 14 единиц пожарно-спасательной техники. Специалисты выяснили, что сильный дым повалил во время пригорания пищи на кухне в одном из магазинов на первом этаже здания. Там готовили курицу-гриль, сообщает телеканал «360».

В результате инцидента никто не пострадал. Помещения были тщательно проветрены, после чего ТРЦ возобновил работу, отмечает RT.

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