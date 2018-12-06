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Охранник, сбежавший с автоматом, покончил с собой при задержании

6 Декабря 2018 в 07:41
Охранник, сбежавший с автоматом, покончил с собой при задержании

Охранник, сбежавший с автоматом во Владимирской области, умер в подмосковной больнице от огнестрельных ранений. Об этом сообщает Следственный комитет. По уточнённым данным, 61-летний Юрий Петров был сотрудником военизированной охраны РЖД. Как уточняет ТАСС, он выстрелил в себя дважды при задержании в районе города Гжель.

Петров состоял в охране моста в Муроме, он ушёл со своего поста накануне, прихватив автомат Калашникова и несколько десятков патронов к нему. Он выехал в сторону Москвы на своём автомобиле ВАЗ-2109.

Полиция сумела найти беглеца в садоводческом некоммерческом товариществе Раменского района. По предварительным данным, сотрудник ВОХР решился на такой поступок из-за проблем в семье в связи с большими долгами.

Как отмечает «Свободная пресса», Юрий Петров незадолго до попытки его задержания связался с журналистами прямо из леса. Он рассказал, что сбежал под действием выпитого спиртного и заявил, что не собирается ни на кого нападать.


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