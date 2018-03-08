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Охранник Порошенко покончил с собой

8 Марта 2018 в 18:24
Охранник Порошенко покончил с собой

Один из сотрудников полка особого назначения, находясь на посту в поселке Козин, совершил самоубийство. Об этом сообщил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, все случилось неподалеку от резиденции Петра Порошенко еще 23 февраля, но стало достоянием общественности только сегодня. Проводится расследование по факту самоубийства полицейского.

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что в зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства 2-3 военных, пишет РИА Новости.

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