Охранник Порошенко найден мёртвым в Киеве

В Киеве найден мёртвым охранник президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил официальный представитель национальной полиции Ярослав Тракало. Как передает Газета.ру , тело обнаружили сегодня утром случайные прохожие в Шевченковском районе украинской столицы.

Как уточняет «Свободная пресса» , речь идёт о сотруднике администрации главы государства Александре Бухтатие. Труп лежал возле церкви на улице Багговутовской. По предварительной информации у мертвого отсутствовали деньги и мобильный телефон.

Появилась информация, что уже задержаны двое подозреваемых к нападению на охранника Порошенко. Вместе с тем, на сайте полиции Киева утверждается, что на теле не найдено следов насильственной смерти. Точная причина смерти будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы.