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«Оказать давление на Москву». Минфин США назвал цель новых санкций

27 Января 2018 в 10:18
«Оказать давление на Москву». Минфин США назвал цель новых санкций

Новые антироссийские санкции были введены Вашингтоном с целью заставить Москву выполнять обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявили в Минфине США.

В официальном заявлении американского Минфина указывается, что правительство США поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, а потому вводит новые санкционные меры в отношении лиц, которые пытаются подорвать Минские соглашения.

«Лица, поставляющие товары, услуги или материальную поддержку лицам или организациям, попавшим под санкции США за действия на Украине, сами могут быть включены в санкционные списки», — проводит RT слова главы министерства Стивена Мнучина.

Ранее стало известно, что в санкционном списке оказались 10 министров ДНР и ЛНР, а также глава Севастополя Дмитрий Овсянников, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, 9 компаний, в том числе участники поставок турбин Siemens в Крым, 12 дочерних компаний «Сургутнефтегаза».

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