Огромный рисунок с триколором появится на фасаде дома в Москве

В Москве на Садовом кольце в честь Дня государственного флага России 22 августа появится огромный триколор.

Отметим, рисунок с российским флагом будет выполнен на фасаде дома 33 по Валовой улице. Так праздник решила отметить компания «Городские Галереи».

Как сообщается в официальном релизе, поступившем в распоряжение НСН, фотографию или видео на фоне рисунка сможет сделать любой желающий, выложив кадр в соцсети с хештегом #РоссияВКаждомОкне.

"Российский триколор напоминает нам об истории нашей страны, героических подвигах, успехах и достижениях. Он объединяет миллионы россиян и позволяет нам ощущать свою причастность к судьбе и жизни Отечества. Флаг - символ единства страны, ее истории и современности, а главное - единства всех нас, граждан России, ведь наша #РоссияВКаждомОкне". - говорится в сообщении организаторов акции.



День государственного флага отмечается в России 22 августа, Праздник был введён в августе 1994 года президентом России Борисом Ельциным.



