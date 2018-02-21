Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

Ограничения по поставке мяса птиц из США и Канады снято Россельхознадзором

21 Февраля 2018 в 15:17
Ограничения по поставке мяса птиц из США и Канады снято Россельхознадзором
ФОТО: РИА Новости

Живых птиц, а также мясо птиц, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из США и Канады снова смогут попасть в Россию. Ограничения, которые существовали ранее из-за гриппа птиц, были сняты. Такое решение было принято Россельхознадзором, сообщает RT.

Документ ведомства действует с 20 февраля. Документ принимался после анализа всех документов из США и Канады по поводу мер, принимаемых странами по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа.

Напомним, мясо птиц не поступало в РФ из Канады с июля 2016 года, а из США – с последнего месяца весны 2015 года, сообщает «Русская планета».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.