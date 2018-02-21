Ограничения по поставке мяса птиц из США и Канады снято Россельхознадзором

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Живых птиц, а также мясо птиц, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из США и Канады снова смогут попасть в Россию. Ограничения, которые существовали ранее из-за гриппа птиц, были сняты. Такое решение было принято Россельхознадзором, сообщает RT.

Документ ведомства действует с 20 февраля. Документ принимался после анализа всех документов из США и Канады по поводу мер, принимаемых странами по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа.

Напомним, мясо птиц не поступало в РФ из Канады с июля 2016 года, а из США – с последнего месяца весны 2015 года, сообщает «Русская планета».