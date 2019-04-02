Ограбившие коттедж генерала МВД преступники задержаны

Описание фото: сайт KP.Ru

Задержаны преступники, которые ограбили коттедж генерала МВД Олега Коновалова, сообщает сайт KP.Ru.

Сообщается, что инцидент произошел в октябре прошлого года в деревне Зайцево. Обнаружила кражу супруга Коновалова. Злоумышленниками были похищены дорогие часы марки "Breguet” и ювелирные украшения общей стоимостью 320 тысяч рублей. Помимо этого, у генерала МВД были украдены «Орден почёта», знак «Заслуженного сотрудника ОВД» и медаль «За заслуги перед отечеством 2-ой степени».

Сотрудникам полиции недавно удалось задержать подозреваемых в краже. Ими оказались 36-летний Андрей Бондаренко и 35-летний Вячеслав Выбодовский. Ранее они уже были судимы за кражу.

В ходе допроса сотрудникам полиции удалось выяснить, что жертвами предполагаемых преступников оказалась не только семья генерал-лейтенанта Коновалова. Следователи подозревают задержанных в нескольких эпизодах с кражами крупных сумм денег и ювелирных украшений из коттеджей на Рублевке.

Сообщается, что преступники орудовали в основном в Одинцовском районе. Жертвами злоумышленников стали жители поселка Немчиновка, села Жаворонки и элитного посёлка Полянка де Люкс.

Сейчас в отношении Бондаренко и Выбодовского заведено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».