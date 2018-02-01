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Оглашение приговора Белых прерывается из-за состояния здоровья экс-губернатора

1 Февраля 2018 в 19:09
Оглашение приговора Белых прерывается из-за состояния здоровья экс-губернатора

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых почувствовал себя плохо во время оглашении приговора. Об этом сообщает «Газеты.Ru». Кроме того, источники отмечают, что суд вынужден делать частые перерывы из-за плохого самочувствия Белых, поскольку ему нужно принимать лекарственные препараты каждые два часа. Необходимую медицинскую помощь бывшему губернатору Кировской области оказывают сотрудники медчасти СИЗО №1.

Напомним, сегодня Пресненский суд Москвы оглашает приговор Никите Белых. Его признали виновным в получении взяток. Гособвинение попросило приговорить его к десяти годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей. 

Бывший губернатор Кировской области вины не признает. Его защита настаивает на оправдательном приговоре.

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