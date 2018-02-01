Оформление водительских прав стало доступно во всех центрах госуслуг Москвы

Возможность оформления водительских удостоверений во всех столичных центрах госуслуг появилась у москвичей 1 февраля. Пилотный проект стартовал в 2017 году. Тогда эта возможность появилась в одном центре «Мои документы».

Срок изготовления водительского удостоверения составит 9 календарных дней. Забрать его можно будет также в центре госуслуг, причём вне зависимости от места жительства. Офисы будут работать с 8 утра до 8 вечера.

Всех, кто воспользуется новым сервисом в феврале, ждёт приятный подарок. Центры госуслуг выдадут водителям фирменную автовизитку.

Напомним, возможность зарегистрировать транспортное средство стало доступно во флагманском офисе «Мои документы» на Пресненской набережной. Он работает с 10 утра до 10 вечера.