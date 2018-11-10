Оформить ДТП будет можно через приложение

В России в ближайшее время будет запущен эксперимент по оформлению ДТП через приложение «Помощник ОСАГО». Об этом говорится в черновике соответствующего постановления.

Приложение разрабатывает Банк России. Эксперимент будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, а также в прилегающих областях при участии Минкомсвязи, ЦБ, МВД и Российского союза автостраховщиков.

В документе говорится, что водители смогут воспользоваться приложением для передачи данных об аварии в страховую «при условии отсутствия разногласий о относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств», а также при соблюдении условий Закона об ОСАГО.

При этом участники ДТП могут не заполнять бланки, выданные страховой, а подписать электронные документы электронной подписью.

Эксперимент начнется в течение 9 месяцев с публикации постановления, пишет РИА Новости.