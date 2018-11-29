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Официальной информации об отмене встречи Путина и Трампа пока нет

29 Ноября 2018 в 20:14
Официальной информации об отмене встречи Путина и Трампа пока нет

Кремль не получал пока официальной информации о намерении Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным в Аргентине, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США действительно отменены, отметил Песков.

Ранее НСН сообщала, что Трамп в твиттере объявил, что решил отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Такое решение глава Белого дома принял после ознакомления с докладом по происшествию в Керченском проливе. Сообщая об этом, Трамп отметил, что задержанные украинские моряки и корабли до сих пор не вернулись на родину.

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