Одно из крупнейших подразделений ВСУ покинуло Донбасс

Военнослужащие Украины из 128-ой отдельной горно-пехотной бригады вернулись из Донбасса к месту постоянной дислокации, которая расположена в Закарпатской области. Соответствующее сообщение размещено на странице поддержки военных региона в Facebook, сообщает RT.

На месте военнослужащие останутся как минимум полгода, сообщает РЕН ТВ .

Напомним, после принятия закона о реинтеграции Донбасса секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Туричинов сообщил, что документ позволит использовать больше возможностей для использования ВСУ.