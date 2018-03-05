Одна электричка отменена на Горьковском направлении МЖД

Движение электропоезда №6766 по маршруту «Москва-Фрязево» на Горьковском направлении МЖД полностью отменено, сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

Также сообщается, что поезд №6926 «Москва-Петушки» задержан на 31 минуту, а поезд №6629 «Захарово-Москва» - на 20 минут.

В пресс-службе добавили, что движение поезда №6926 частично отменено на участке Фрязево-Курский вокзал, передает Агентство «Москва».

Фрязево — посёлок в городском округе Электросталь Московской области. Расположен на юго-востоке Ногинского района.