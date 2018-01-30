Одинга объявил о вступлении в должность «народного президента» Кении





Бывший премьер-министр Кении, лидер оппозиционной коалиции «Национальный суперальянс» Раила Одинга объявил о вступлении в должность «народного президента».



На глазах у более 10 тыс своих сторонников Р. Одинга сегодня в кенийской столице провел церемонию вступления в должность. Он пообещал «защищать и поддерживать суверенитет, территориальную целостнось и достоинство Кении».

Трансляции кенийскими телеканалами «принятия присяги и вступления в должность» Одинги были прерваны. Ранее правительство неоднократно заявляло, что рассматривает вступление Р. Одинги в должность «народного президента» в качестве «государственной измены».

Райла Одинга родился 7 января 1945 года в Масено, в Кении, в семье учителя, впоследствии - первого вице-президента Кении Огинги Одинги.

С 1992 года — член парламента. В 2001—2002 годах — министр энергетики, в 2003—2005 годах— министр дорог, строительства и публичных работ.

В 2007 году был основным оппозиционным кандидатом на президентских выборах, но победу с небольшим перевесом одержал действующий президент Мваи Кибаки. Одинга призвал своих сторонников к акциям гражданского неповиновения, что переросло в межэтнические конфликты и кровопролитную гражданскую войну. В 2008 году при международном посредничестве конфликт удалось уладить созданием правительства национального единства, в которое вошли как сторонники Кибаки, так и сторонники Одинги. Мваи Кибаки сохранил за собой президентский пост, а Одинга был назначен на вновь введённую должность премьер-министра Кении, против введения которой выступал в 2005 году.

В октябре прошлого года действующий президент Ухуру Кениата выиграл на повторных президентских выборах.

Напомним, на августовских выборах действующий президент Кении Ухуру Кениата набрал 54,3% голосов и опередил экс-премьер-министра Раилу Одингу,который заручился 44,7% голосов.

В начале октября лидер кенийской оппозиции Раила Одинга не будет участвовать в президентских выборах 26 октября из-за нарушений избирательной комиссией при проведения отдельных реформ.