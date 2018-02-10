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Один из самолетов «Аэрофлота» будет носить имя Дмитрия Хворостовского

10 Февраля 2018 в 09:35
Один из самолетов «Аэрофлота» будет носить имя Дмитрия Хворостовского

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» получит имя Дмитрия Хворостовского, сообщил депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. Имя Хворостовского включено в перспективный план присвоения имен новым воздушным судам «Аэрофлота» на 2017-2019 годы.

Швыткин направлял запросы с предложением присвоить самолету авиакомпании «Аэрофлот» имя оперного певца вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру транспорта России Максиму Соколову и генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву.

Дмитрий Александрович Хворостовский  — уроженец Красноярска, советский и российский оперный певец (баритон). Народный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, Почётный гражданин города Красноярска и Красноярского края. Скончался после тяжелой и продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне. Часть праха певца будет захоронена в Красноярске. 

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