Один из самолетов «Аэрофлота» будет носить имя Дмитрия Хворостовского

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» получит имя Дмитрия Хворостовского, сообщил депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. Имя Хворостовского включено в перспективный план присвоения имен новым воздушным судам «Аэрофлота» на 2017-2019 годы.

Швыткин направлял запросы с предложением присвоить самолету авиакомпании «Аэрофлот» имя оперного певца вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру транспорта России Максиму Соколову и генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву.

Дмитрий Александрович Хворостовский — уроженец Красноярска, советский и российский оперный певец (баритон). Народный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, Почётный гражданин города Красноярска и Красноярского края. Скончался после тяжелой и продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне. Часть праха певца будет захоронена в Красноярске.