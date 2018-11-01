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Один из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» объявлен в международный розыск

1 Ноября 2018 в 15:23
Один из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» объявлен в международный розыск

Следственный комитет объявил экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского в международный розыск. Это связано с тем, что подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в данный момент проживает в Испании, пишет Ura.ru.

Согласно версии следствия, Вишневский, будучи директором комбината, в 2013-2014 года, передал руководству кемеровского Госстройнадзора взятку на общую сумму около 7 миллионов рублей. В обще сложности по делу «Зимней вишни» уже арестованы 12 человек.

Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. В результате возгорания погибли 60 человек, большинство из них дети. Игорь Востриков, житель Кемерова, потерявший всю семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал НСН, куда Российский Красный Крест, будучи главным агрегатором сбора пожертвований для пострадавших при пожаре, «увел» собранные деньги.
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