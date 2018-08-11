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Один человек погиб при взрыве на военном заводе в Солсбери

11 Августа 2018 в 12:00
Один человек погиб при взрыве на военном заводе в Солсбери

Взрыв произошел на заводе военного оборудования, который находится неподалеку от британского Солсбери и примерно в пяти километрах от химической лаборатории Портон-Даун. Об этом сообщили СМИ.

По информации полиции, после взрыва на заводе начался пожар, в тушении которого принимали участие шесть пожарных расчетов. В результате инцидента погиб один рабочий, еще один человек получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии, пишет Газета.ру

В начале марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция утверждает, что люди подверглись воздействию нервно-паралитического боевого отравляющего вещества «Новичок». Британские власти обвинили в произошедшем Россию и призвал другие страны ввести против Москвы санкции. В Кремле все обвинения в адрес РФ отвергают.

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