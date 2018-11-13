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Один человек погиб при переходе железнодорожный путей на участке Битца-Бутово

13 Ноября 2018 в 20:56
Один человек погиб при переходе железнодорожный путей на участке Битца-Бутово

Один мужчина погиб и один пострадал в результате перехода путей в неположенном месте на участке Битца-Бутово Курского направления Московской железной дороги, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее НСН сообщала, в городе Муроме во время разгрузки один из военнослужащих попал под тяжелый грузовик «Урал», сдававший задним ходом. Водитель не заметил стоявшего на платформе человека. Пострадавшего срочно увезли в больницу с переломом грудной клетки, однако медикам спасти его не удалось. Погибший был солдатом-срочником, проходившим службу в одной из воинских частей Мурома Владимирская области.

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