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Очередной снегопад накроет Москву 10 марта

9 Марта 2018 в 18:58
Очередной снегопад накроет Москву 10 марта

В субботу, 10 марта, в Москву придет еще один снегопад, однако он не будет интенсивным. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

«Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега», - уточнил собеседник «Интерфакса».

С начала марта в Москве стоят сильные морозы. Средняя температура оказалась ниже нормы примерно на 5,3 градуса. Но уже со вторника следующей рабочей недели в столицу придет первые весенние оттепели. В течение дня воздух будет прогреваться до +3 градусов, но ночи по прежнему будут холодными, заявили синоптики.

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