Очередной блэкаут произошел в Венесуэле

Новый блэкаут, который произошел в Венесуэле во второй половине дня в понедельник, оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, а также ее столичный регион, сообщил РИА «Новости» высокопоставленный источник в полиции Каракаса.

Масштабное отключение электричества было зарегистрировано примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск).

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.

Отключения за последнее время неоднократно повторялись.