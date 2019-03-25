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Очередной блэкаут произошел в Венесуэле

25 Марта 2019 в 23:15
Очередной блэкаут произошел в Венесуэле

Новый блэкаут, который произошел в Венесуэле во второй половине дня в понедельник, оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, а также ее столичный регион, сообщил РИА «Новости» высокопоставленный источник в полиции Каракаса.

Масштабное отключение электричества было зарегистрировано примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск).

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.

Отключения за последнее время неоднократно повторялись.

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