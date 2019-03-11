Очередная помощница супруги принца Гарри заявила об увольнении

От супруги принца Гарри собирается сбежать очередная помощница. Это уже четвертая девушка, которая работала в королевской семье.

Слухи о сложном характере беременной Меган Маркл ходят уже давно. На этот раз не выдержала девушка, которая находилась в подчинении у герцогини около года, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Помощница по имени Эми Пикерилл объявила о своем уходе накануне. Девушка проработала в Кенсингтонском дворце около года. Уточняется, что ассистентка герцогини по сути единственная, кто смог выстроить с Меган Маркл теплые дружеские отношения.

Уточняется, что контракт был разорван задолго до его окончания. Документ предусматривал, что девушка доработает до родов и даже поможет Маркл первое время с малышом.