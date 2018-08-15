Среда
15 августа
USD 66.75
EUR 76.23
Горячие новости

Очередь в ж/д кассы ограничат десятью минутами

15 Августа 2018 в 10:09
Очередь в ж/д кассы ограничат десятью минутами

Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10-тью минутами. Как пишут «Известия», это предписывает новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Отмечается, что вокзалам рекомендуют установить максимальное время ожидания в очереди к кассам и автоматам: 10 минут при покупке билетов на поезда дальнего следования и семь минут — на электрички.

Кроме того, в нём обозначены требования к санитарным комнатам: в них в обязательном порядке должны быть туалетная бумага, полотенца и мыло. При этом эксперты отмечают, что такие стандарты необходимо разработать и для автобусных и речных вокзалов.

Отмечается, что новые требования должны вступить в силу 1 декабря, отмечает RT.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.