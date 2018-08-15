Очередь в ж/д кассы ограничат десятью минутами

Очередь в железнодорожные кассы ограничат 10-тью минутами. Как пишут «Известия», это предписывает новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Отмечается, что вокзалам рекомендуют установить максимальное время ожидания в очереди к кассам и автоматам: 10 минут при покупке билетов на поезда дальнего следования и семь минут — на электрички.

Кроме того, в нём обозначены требования к санитарным комнатам: в них в обязательном порядке должны быть туалетная бумага, полотенца и мыло. При этом эксперты отмечают, что такие стандарты необходимо разработать и для автобусных и речных вокзалов.

Отмечается, что новые требования должны вступить в силу 1 декабря, отмечает RT.



