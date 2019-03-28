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Обыски идут в администрации Хабаровского края. Видео

28 Марта 2019 в 08:42
Обыски идут в администрации Хабаровского края. Видео

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в администрацию Хабаровского края. Как передает РЕН ТВ, оперативные действия проводятся на трёх верхних этажах, а также в кабинете заместителя Председателя Правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимира Хлапова.

В пресс-службе краевого правительства факт обысков подтвердили и уточнили, что они связаны с хищениями в лесной отрасли.Кадры с места опубликованы в соцсетях. Как уточняет Газета.ру,  в мероприятиях задействованы сотрудники ФСБ и Следственного комитета. 

 

На минувшей неделе уже проводились обыски в правительстве Хабаровского края. После этого было возбуждено уголовное дело против бывшего высокопоставленного члена правительства региона, который курировал лесную отрасль. Его обвинили в хищении свыше одного миллиарда рублей.

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