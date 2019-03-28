Обыски идут в администрации Хабаровского края. Видео

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в администрацию Хабаровского края. Как передает РЕН ТВ , оперативные действия проводятся на трёх верхних этажах, а также в кабинете заместителя Председателя Правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимира Хлапова.

В пресс-службе краевого правительства факт обысков подтвердили и уточнили, что они связаны с хищениями в лесной отрасли.Кадры с места опубликованы в соцсетях. Как уточняет Газета.ру , в мероприятиях задействованы сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

На минувшей неделе уже проводились обыски в правительстве Хабаровского края. После этого было возбуждено уголовное дело против бывшего высокопоставленного члена правительства региона, который курировал лесную отрасль. Его обвинили в хищении свыше одного миллиарда рублей.