Объём выдачи ипотеки в июне составил 250 миллиардов рублей

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Объём выдачи ипотеки в июне 2018 года вырос в 1,6 раза. По предварительной оценке, он составил как минимум 250 миллиардов рублей. Такие данные сообщает ДОМ.РФ и Frank RG.

В целом, за первые пят месяцев текущего года было выдано 542,8 тысяч ипотечных кредитов, сумма которых составила 1,1 триллиона рублей. Этот показатель на 60% в количественном выражении превысил данные за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении он увеличился на 73%.

При росте выдачи ипотечных кредиток ставки по ним продолжают снижение. Так, средневзвешенная ставка в мае 2018 года составила 9,56%, что на 1,77 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. Ожидается дальнейшее снижение ставок. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

«Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% - это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», - подчеркнул Плутник.

Стоит отметить, что понижение ставок способствует снижению платёжной нагрузки заёмщиков, повышению качества ипотечного портфеля (к 1 июня он составил 5,8 триллионов рублей).

Согласно прогнозу ДОМ.РФ, объём выдачи ипотеки в 2018 году увеличится до 2,8 триллионов рублей.