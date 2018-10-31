Объём выдачи ипотечных кредитов уже превысил итоги 2017 года

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Свыше 1 миллиона кредитов было выделено за первые девять месяцев 2018 года. Объём выдачи уже превысил итоги 2017 года. Если тогда он составил 2,02 триллиона рублей, то с января по сентябрь выделено 2,07 триллионов рублей. Такие данные предоставил Банк России.

Стоит отметить, что на приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 263,2 тысяч кредитов на общую сумму 0,61 триллион рублей, что на 26% выше в количественном выражении по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

В среднем ставки по ипотеке за первые месяцы 2018 года составили 9,56%, что на 1,54 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. При этом ставка по кредитам, которые выдали в сентябре, показала снижение по сравнению с августом до 9,41%.

В свою очередь, ДОМ.РФ прогнозирует 50%-ый рост объема выдачи ипотеки в РФ по итогам года (до 3 триллионов рублей). При этом средняя ставка выдачи ожидается на уровне 9,5-9,8%. Если этот показатель будет достигнут, то он впервые за всю историю опустится ниже 10% по итогам года.