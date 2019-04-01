Объявлены победители конкурса «Мой первый бизнес» среди школьников

Призёры конкурса среди школьников «Мой первый бизнес» названы в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Среди них – работы по маркетингу для строительных организаций, развитию городских кофеен и выпуску дизайнерских ремешков и поясов. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей», проводящая конкурс, передает ТАСС.

В заключительном этапе приняли участие 69 учащихся старших классов школ из 47 городов Российской Федерации. В «Сириусе» они практиковались в презентации своих проектов, кураторы и эксперты помогли им разработать подробные дорожные карты развития своего бизнеса в контексте решения какой-либо социальной задачи.

Три лучших проекта из 69 получат дальнейшее сопровождение и персональное наставничество от экспертов. Конкурс «Мой первый бизнес» организован в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», входящего в национальный проект «Образование».