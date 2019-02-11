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Объявлены победители Grammy-2019

11 Февраля 2019 в 08:18
Объявлены победители Grammy-2019

Американская академия звукозаписи определила лауреатов премии «Грэмми» за 2019 год. Лучшей композицией признана This is America рэпера Дональда Гловера, известного публике как Childish Gambino, передает «Свободная пресса». Отмечены и другие авторы этой песни —композитор из Швеции Людвиг Гёренсен и Джеффри Ламар Уильямс из США (известный как Янг Таг).

Альбом года назван Golden Hour кантри-певицы Кейси Масгрейвз, отмечает RT. В номинации «Лучший новый артист» победила британская певица Dua Lipa. Несколько вожделенных «граммофонов» получила Леди Гага. В частности, отмечено исполнение её песни Joanne как «Лучшее сольное поп-выступление».

В номинации «Лучшее выступление рок-группы» награда на это раз присуждена посмертно – лидеру группы Soundgarden Крису Корнеллу, который предположительно покончил с собой 18 мая 2017 года в возрасте 52 лет в Детройте.

«Лучшим вокальным поп-альбомом» признан Sweetener исполнительницы Арианы Гранде. «Граммофон» за лучший традиционный поп-альбом достался Вилли Нельсону за My Way.

Премия «Грэмми» присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам. 61-ю церемонию награждения в Лос-Анджелесе вела известная соул-исполнительница Алиша Кис. 

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