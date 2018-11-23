Объявлены первые участники «Чартовой дюжины» 2019

XII Ежегодный музыкальный фестиваль «НАШЕго Радио» «Чартова Дюжина» едет на гастроли! Самое ожидаемое музыкальное событие зимнего сезона прогремит 16 февраля 2019 года на одной из крупнейших площадок Санкт-Петербурга – «Ледовом Дворце». До церемонии вручения премии осталось три с половиной месяца, и организаторы готовы представить первых участников грандиозного музыкального праздника.

Бесплатный концерт этого коллектива на Дворцовой площади собрал более 100 тысяч преданных слушателей и поклонников рок-музыки, а празднования круглых дат всегда отличались размахом и становились культурным событием городского масштаба. Все правильно: на церемонии вручения национальной премии выступит группа, неустанно воспевающая любимый город в своих бессмертных хитах - «ДДТ»! Главные песни и композиции с нового альбома «Галя ходи» прозвучат 16 февраля со сцены «Ледового Дворца».



Глеб Самойлов и The Matrixx – эксцентричный коллектив, стиль которого его лидер и вокалист Глеб Самойлов характеризует как «неопостготика», традиционно привезет в Северную столицу целое театральное действо: впечатляющее световое шоу, фирменную сценографию, оригинальные технические решения и, конечно, лучшие песни как The Matrixx, так и легендарной группы «Агаты Кристи».

Петербурженка и основатель коллектива «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова погрузит гостей фестиваля в светлый и радостный мир своего творчества, в волшебное изящество классической поэзии Серебряного века и ураганную рок-энергию композиций, написанных на стихи Н. Гумилёва, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и других.

Напоминаем о том, что XII Ежегодный музыкальный фестиваль «Чартова Дюжина» 2019 осветит все достижения отечественной музыкальной индустрии за прошедший год и объединит на одной сцене в едином праздничном действе мэтров жанра и ярких молодых исполнителей, оказавшихся на вершине одноименного хит-парада в 2018 году. Среди участников церемонии отметятся известные актеры, журналисты, музыкальные критики и другие представители петербургского культурного сообщества.

Все новости о предстоящей церемонии на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио». Билеты уже в продаже.