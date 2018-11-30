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Объявлены лауреаты «Премии Рунета‐2018»

30 Ноября 2018 в 11:07
Объявлены лауреаты «Премии Рунета‐2018»

Общенациональная «Премия Рунета-2018» вручена в Москве. Лауреатом конкурса в номинации «СМИ и массовые коммуникации» признан телеканал «360». На награду в этой категории претендовали также EG.ru, «Рейтинг Букмекеров», Memepedia, Калашников.Media, сайт «Комсомольской правды» KP.RU, Naked Science, официальный сайт телеканала «Пятница!», новостной портал News.ru.

«Премия Рунета» вручается с 2004 года за заслуги в развитии российского сегмента всемирной Сети.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила в беседе с НСН, что интернет необходимо рассматривать как источник различной информации, которая может как позитивно, так и негативно повлиять на ребенка. 

 

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