Суд заочно арестовал обвиняемых в гибели лётчика Филипова в Сирии

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте троих обвиняемых в причастности к гибели российского пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого боевиками в Сирии. «Интерфаксу» в суде назвали их имена: Сохт Тарек Наурас, Сохт Амбер Иззат и Шрейд Мурад Джума. Им вменяют четыре статьи уголовного кодекса РФ, в частности, умышленное убийство и надругательство над телами умерших. Обвиняемые объявлены в международный розыск, отмечает RT .

Экстремисты в Сирии сбили Су-25 3 февраля 2018 года во время выполнения штурмовиком задания в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб. Лётчик, гвардии майор ВКС Роман Филипов успел передать информацию о происшедшем и катапультировался. Боевики хотели взять пилота в плен, однако Филипов вступил в неравный бой. Расстреляв почти весь боезапас, и получив тяжелое ранение, пилот подорвал себя гранатой. Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя России.