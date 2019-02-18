Объявлено место выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в Гостином дворе, объявили в Кремле. На это мероприятие аккредитовано более 750-и отечественных и зарубежных журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже информировал, что на этот раз послание состоится не в Кремле в связи с ремонтом в Георгиевском зале.

Впервые за пределами Кремля Путин выступил с посланием в прошлом году - в Центральном выставочном зале Манеж. Это было объяснено увеличением числа приглашенных, а также необходимостью установки видеоаппаратуры для демонстрации инфографики.

Как отмечает «Свободная пресса» , тогда Путину долго стоя аплодировали после того, как он рассказал о новых видах российского оружия, созданного в ответ на выход США из договора о противоракетной обороне.