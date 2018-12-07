Объявлено место проведения боя Хабиба

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что Флойд Мейвезер сам вышел на связь с командой спортсмена. Поединок может состояться на «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая.

Хабиб много спаррингует с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично. Если спортсмена все-таки отстранят от боев из-за недавнего скандала, у него появится еще больше времени на подготовку, пишут Dni.ru.

Напомним, поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой россиянина, который подтвердил чемпионский статус UFC в своей весовой категории. Нурмагомедов одержал победу в четвертом раунде, но после поединка ввязался в массовую драку, которую устроили представители двух команд.

Отмечается, что потасовка началась после того, как в адрес семьи Хабиба Нурмагомедова прозвучали оскорбления. Бывший боксёр и депутат Николай Валуев в эфире НСН назвал такое поведение штаба Конора - поступком «ниже плинтуса».