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Объявлено, когда в России победит цифровое ТВ

15 Ноября 2018 в 13:25
Объявлено, когда в России победит цифровое ТВ

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что финальный переход к цифровому формату телевещания в Российской Федерации начнется с февраля и продлится полгода, причём максимально комфортно для потребителей. Премьер-министр потребовал оперативно решать все вопросы, которые могут возникнуть при этом у людей. В первую очередь за это будут отвечать власти на местах, передает «Интерфакс».

Как отметил Медведев, необходимо позаботиться о тех, у кого остались телевизоры, не способные принимать цифровой сигнал. Затраты на покупку приставок социально незащищенным категориям граждан будут компенсированы. Кроме того, будет оказываться технологическая помощь в подключении и настройке оборудования.

Аналоговое наземное эфирное вещание предполагается отключить с 10 января 2019 года.

Писатель Дмитрий Глуховский ранее в эфире НСН предложил отключить любое телевещание - как аналоговое, так и цифровое.


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