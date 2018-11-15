Объявлено, когда в России победит цифровое ТВ

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что финальный переход к цифровому формату телевещания в Российской Федерации начнется с февраля и продлится полгода, причём максимально комфортно для потребителей. Премьер-министр потребовал оперативно решать все вопросы, которые могут возникнуть при этом у людей. В первую очередь за это будут отвечать власти на местах, передает «Интерфакс».

Как отметил Медведев, необходимо позаботиться о тех, у кого остались телевизоры, не способные принимать цифровой сигнал. Затраты на покупку приставок социально незащищенным категориям граждан будут компенсированы. Кроме того, будет оказываться технологическая помощь в подключении и настройке оборудования.

Аналоговое наземное эфирное вещание предполагается отключить с 10 января 2019 года.

Писатель Дмитрий Глуховский ранее в эфире НСН предложил отключить любое телевещание - как аналоговое, так и цифровое.