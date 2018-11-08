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Названа дата выпуска первого летающего автомобиля

8 Ноября 2018 в 16:04
Названа дата выпуска первого летающего автомобиля

Первые летающие автомобили сойдут с конвейера в 2021 году. Аэромобили класса люкс будут стоить не менее полутора миллионов евро без учета налога. Их выпустит компания AeroMobil, сообщает «Русская планета». Об этом объявлено на первом импортном ЭКСПО в китайском Шанхае.

В общей сложности будет выпущено не более 500 машин. Они смогут преодолевать по воздуху без подзарядки 750 километров в течение трех часов. Чтобы сесть за руль аэромобиля, помимо водительских прав потребуется лицензия пилота.

Авто сможет подняться в воздух на высоту до 3 километров. Крылья выдвигаются и складываются нажатием одной кнопки. Правда взлетать придётся с аэродрома.

Тем временем, ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин сообщилв эфире НСН, что автомобилистов в России не удивил новый порядок восстановления водительских прав.

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