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Объявлен в розыск экс-премьер-министр Македонии

12 Ноября 2018 в 21:12
Объявлен в розыск экс-премьер-министр Македонии

МВД Республики Македония по распоряжению уголовного суда объявило в розыск 48-летнего бывшего премьер-министра страны Николу Груевского, передает ТАСС.

Груевский 23 мая был приговорен к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением при покупке бронированного автомобиля Mercedes-Benz.

Согласно судебному предписанию, бывший премьер-министр Македонии был обязан явиться для отбывания наказания в тюрьму не позднее 8 ноября. По адресу, где проживает Груевский, были направлены курьеры с целью передать ему распоряжение суда, однако экс-премьера по месту жительства не застали.

Ранее НСН сообщала, что референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся. Причиной непризнания акта волеизъявления народа стала низкая явка. Всего в референдуме приняли участие 36,91% общего населения страны. Вопрос, который задавали гражданам, звучал так: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». В июне правительство Греции и Республика Македония договорились о переименовании страны в Республику Северная Македония. Это стало условием для вступления республики в НАТО и ЕС.

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