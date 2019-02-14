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Объявлен конкурс на лучший эскиз мозаики для тушинского храма князя Владимира

14 Февраля 2019 в 14:42
Объявлен конкурс на лучший эскиз мозаики для тушинского храма князя Владимира

Стартовал прием заявок на участие в Открытом общероссийском конкурсе на лучший живописный эскиз мозаичных панно для оформления храма князя Владимира в столичном Тушино. 

В качестве жюри конкурса выступят представители РПЦ, а также выдающиеся художники, архитекторы и искусствоведы. В их числе протоиерей и член Союза Архитекторов России Андрей Юревич, протоиерей и глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ Леонид Калинин, Заслуженный деятель искусств Андрей Баталов, доктор искусствоведения Лев Лифшиц, народный художник РФ Евгений Максимов и профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова.

В призовом фонде конкурса — 3,3 миллиона рублей. Победитель получит 1,5 миллиона рублей, участник, занявший второе место, — 1 миллион рублей, а за третье место предполагается премия в 800 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2019 года. Результаты конкурса станут известны 15 мая 2019 года. 

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