Объявлен аукцион на поставку панно и витражей для столичного роддома

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. Предложения для поставщиков Москвы.

Через аукцион будет определен поставщик наклеек с надписью «103» на автомобили скорой помощи для нужд филиала ГУП «Мосавтосантранс». Начальная цена контракта – 267 тыс. рублей. Подача заявок проводится до 21 февраля.

Документация

Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого объявила закупку на изготовление и поставку декоративного панно и витражных композиций в филиал роддома. Начальная стоимость контракта - 1,4 млн рублей. Заявки принимаются до 21 февраля.

Документация

«Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой» закупает балетный, бумажный, тряпичный, тканевый и ПВХ-скотч. Начальная стоимость контракта - 90 тыс. рублей. Заявки принимаются до 21 февраля.

Документация

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.