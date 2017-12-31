Обвиняемый в совершении теракта в Санкт-Петербурге арестован на два месяца

Задержанный по обвинению в совершении и организации теракта в магазине Санкт-Петербурга арестован. Постановление об аресте вынес 31 декабря Калининский районный суд города.

В пресс-службе суда сообщили, что Дмитрий Лукьяненко арестован до 28 февраля.

«Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал», - сказали в пресс-службе.



В суде сообщили, что Лукьяненко намерен обжаловать свой арест.

Ранее сообщалось, что СК переквалифицировал дело о взрыве в магазине Санкт-Петербурга на статью о теракте. Причастности задержанного к его совершению доказала генетическая экспертиз, пишет ТАСС.