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Обвиняемый в совершении теракта в Санкт-Петербурге арестован на два месяца

31 Декабря 2017 в 18:16
Обвиняемый в совершении теракта в Санкт-Петербурге арестован на два месяца

Задержанный по обвинению в совершении и организации теракта в магазине Санкт-Петербурга арестован. Постановление об аресте вынес 31 декабря Калининский районный суд города.

В пресс-службе суда сообщили, что Дмитрий Лукьяненко арестован до 28 февраля.

«Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал», - сказали в пресс-службе.

В суде сообщили, что Лукьяненко намерен обжаловать свой арест.

Ранее сообщалось, что СК переквалифицировал дело о взрыве в магазине Санкт-Петербурга на статью о теракте. Причастности задержанного к его совершению доказала генетическая экспертиз, пишет ТАСС.

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