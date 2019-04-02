Обвиняемый по теракту в метро Петербурга рассказал о пытках в ФСБ

Обвиняемый по делу о террористическом акте в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов утверждает, что подвергся пыткам до официального ареста 11 мая 2017 года. Об этом изданию «Медуза» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии северной столицы Яна Теплицкая, сообщает Ura.ru.
Эрматов был похищен неизвестными 5 апреля 2017 года, и. как он сам считает, больше месяца находился под контролем сотрудников ФСБ. Причём всё это время с его головы не снимали мешок, а сам подозреваемый был прикован к трубе в неудобной позе. После официального задержания его уже не пытали.
Ранее сегодня все 11 обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга не признают своей вины. Об этом они заявили на выездном заседании Московского окружного военного суда в северной столице, который начал рассматривать дело по существу.
В частности, как отмечает RT, отверг обвинения в свой адрес предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов. В свою очередь, единственная обвиняемая женщина заявила, что ее «подставили» правоохранители, подложив в сумку гранату.
Террорист-смертник 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт- Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу на станции «Площадь Восстания» обезвредили, вторую он взорвал в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и сам смертник, еще около 70-и получили ранения.
Все обвиняемые – выходцы из Средней Азии. Как уточняет РИА ФАН, среди них — уроженцы Киргизии и Узбекистана, двое имеют российское гражданство. По версии следствия, они состояли в подпольной исламистской ячейке. Ими руководил из Сирии уроженец Киргизии.