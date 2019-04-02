Обвиняемый по теракту в метро Петербурга рассказал о пытках в ФСБ

Обвиняемый по делу о террористическом акте в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов утверждает, что подвергся пыткам до официального ареста 11 мая 2017 года. Об этом изданию «Медуза» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии северной столицы Яна Теплицкая, сообщает Ura.ru .

Эрматов был похищен неизвестными 5 апреля 2017 года, и. как он сам считает, больше месяца находился под контролем сотрудников ФСБ. Причём всё это время с его головы не снимали мешок, а сам подозреваемый был прикован к трубе в неудобной позе. После официального задержания его уже не пытали.

Ранее сегодня все 11 обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга не признают своей вины. Об этом они заявили на выездном заседании Московского окружного военного суда в северной столице, который начал рассматривать дело по существу.

В частности, как отмечает RT , отверг обвинения в свой адрес предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов. В свою очередь, единственная обвиняемая женщина заявила, что ее «подставили» правоохранители, подложив в сумку гранату.

Террорист-смертник 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт- Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу на станции «Площадь Восстания» обезвредили, вторую он взорвал в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и сам смертник, еще около 70-и получили ранения.

Все обвиняемые – выходцы из Средней Азии. Как уточняет РИА ФАН , среди них — уроженцы Киргизии и Узбекистана, двое имеют российское гражданство. По версии следствия, они состояли в подпольной исламистской ячейке. Ими руководил из Сирии уроженец Киргизии.