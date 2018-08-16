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Обвинение просит для Януковича 15 лет лишения свободы

16 Августа 2018 в 15:03
Обвинение просит для Януковича 15 лет лишения свободы

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко просит суд приговорить бывшего украинского президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости, напоминая, что его обвиняют в госизмене. Между тем, ранее сегодня во время заседания между полицией и защитниками Януковича, мешавшими госадвокату Юрию Ряболову попасть в зал, произошла потасовка, отмечает RT.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 13 сентября. Добавим, оно является одним из ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

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