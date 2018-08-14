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Обвалился курс индийской рупии

14 Августа 2018 в 22:57
Обвалился курс индийской рупии

Обменный курс индийской валюты превысил отметку 70 рупии к 1 доллару, что является историческим рекордом, передает «Синьхуа».

Сравнивая с показателем начала года, падение национальной валюты составило 9%.

Представители Министерства по экономическим вопросам заявил, что обесценивание рупии вызвано внешними причинами, и сейчас нет причин для беспокойства.

Период турбулентности сейчас проходят российский рубль и турецкая лира.

Рупия (с санскрита — чеканенное серебро) — индийская историческая серебряная монета, введённая в оборот в XV веке.

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