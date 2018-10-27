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Обсуждали почти час. В Стамбуле готовится заявление по Сирии

27 Октября 2018 в 17:55
Обсуждали почти час. В Стамбуле готовится заявление по Сирии

В Стамбуле завершились переговоры глав России, Германии, Франции и Турции по вопросу сирийского урегулирования. Встреча Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона длилась почти час.

Саммит проходил в главном зале дворца Вахдеттин, являющегося анатолийским офисом турецкого лидера. Встреча началась около 16:20 мск, а завершилась в 17.20. Обсуждение прошло в закрытом режиме. Ожидается, что по его итогам лидеры стран сделают совместное заявление для прессы, пишет ТАСС.

Ранее руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев в эфире НСН призвал не ждать в вопросе сирийского урегулирования на Стамбульском саммите. Востоковед отметил, что все решения по Сирии сегодня принимаются в основном Россией и Турцией, а Франция и Германия занимают наблюдательную позицию.

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